Diebe stehlen wieder teures Auto

Unbekannte Autodiebe scheinen sich in Isernhagen mittlerweile auf besonders teure Fahrzeuge spezialisiert zu haben. Die Polizei vermeldete am Donnerstag bereits die dritte derartige Tat in den vergangenen Wochen.

Diesmal traf es einen 60.000 Euro teuren Range Rover. Der graue Wagen verschwand zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 6.25 Uhr, von einem Grundstück an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen, nahe der Straße Am Walde und der Autobahn-7-Anschlussstelle. Der Geländewagen war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Autodiebstähle bekannt, bei denen die Täter offenbar das Funksignal dieser Fahrzeugschlüssel mittels technischer Geräte von außerhalb des Wohnhauses der Besitzer abgefangen hatten.

Der Diebstahl des edlen Geländewagens steht in einer Reihe mit zwei weiteren derartigen Taten: Ende Oktober hatten Diebe in Isernhagen N.B. ein 80.000 Euro teures Jaguar F-Type Cabrio gestohlen. Ende November verschwand in Isernhagen F.B. ein Range Rover Sport im Wert von 90.000 Euro. Auch dieses Fahrzeug war mit der Keyless-Go-Technik ausgestattet gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen des aktuellen Diebstahls, sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Frank Walter