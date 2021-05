Altwarmbüchen

Ein elf Jahre alter Opel Merida ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einer Garage in Altwarmbüchen verschwunden. Die Tat auf einem Grundstück an der Straße Lahriede ereignete sich vermutlich in den frühen Morgenstunden. Die Polizei gibt den Wert des Wagens mit 7000 Euro an und bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (05139) 9910.

Von Thomas Oberdorfer