Isernhagen H.B./Isernhagen N.B

Autodiebe hatten es am Wochenende in drei Fällen erneut auf BMWs abgesehen – zweimal entwendeten sie Gegenstände.

Der erste Fall ereignete sich in der Zeit von Sonnabendabend, 20 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, am Waltersweg in Isernhagen H.B.. Unbekannte schlugen die rechte hintere Scheibe des Wagens ein. Allerdings gelangten sie bei dem Einbruch nicht in den Innenraum des BMW, es wurde nichts entwender. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem gescheiterten Diebstahl im Okerweg in Isernhagen H.B.. Dort hatte der Halter eines BMW X5 in der Nacht auf Sonntag einen Dieb ertappt, der daraufhin floh.

Zwei weitere Aufbrüche meldete das Kommissariat auch in der Nacht zu Montag in Isernhagen N.B.: Aus einem an der Straße Malerwinkel geparkten BMW stahlen Unbekannte ein fest eingebautes Navigationsgerät. An der Ermlandstraße – nicht weit vom ersten Tatort in N.B. entfernt – entwendeten Täter zudem ein Lenkrad samt Airbag. Bislang liegen den Beamten noch keine genauen Angaben über den Schaden an den drei Fahrzeugen vor.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier