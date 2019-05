Altwarmbüchen

Aktuell gibt es einen Großeinsatz der Polizei in Altwarmbüchen: In der Nacht wurde am Milanweg ein VW T6 gestohlen. Gegen 4 Uhr am Freitagmorgen kontrollierte die Polizei in Höhe der Endhaltestelle der Stadtbahn am Blocksberg in Altwarmbüchen einen T6-Fahrer. Bei diesem handelte es sich offenbar um den Autodieb. „Es war Zufall, dass wir ihn kontrollieren wollten“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Vor dem Hintergrund mehrerer T6-Diebstähle in den vergangenen Wochen lege man ein besonderes Augenmerk auf diese Fahrzeuge.

Dieb flüchtet in die Feldmark

Der Dieb ergriff im Angesicht der Polizei die Flucht und raste davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. An der Hannoverschen Straße in Höhe des Fitnessstudios sprang der Unbekannte aus dem noch rollenden Auto und flüchtete in die Feldmark. Die Polizei ist aktuell mit Hubschrauber und mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort, um die anliegenden Waldflächen zu durchsuchen. Die Ermittlungen dauern an.

Von Carina Bahl