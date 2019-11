Altwarmbüchen

Die Elektrowerkzeuge, die sie laut Polizei wahrscheinlich im Wagen vermutet hatten, haben Diebe im Heck eines Kleintransporters in Altwarmbüchen nicht entdeckt. Stattdessen stahlen sie zwei Flaschen Bier – Beck’s alkoholfrei, wie es im Polizeibericht vermerkt ist. Die Polizei würde sich nun freuen, wenn die Diebe schnell ihren Durst damit gelöscht und die Flaschen noch in Tatortnähe weggeworfen hätten: Wer sie findet, sollte die Ermittler verständigen, die den Dieben dann möglicherweise per DNA-Test auf die Spur kommen wird.

Tatort war zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen die Hannoversche Straße in Höhe des Birkenwegs in Altwarmbüchen. Der Mercedes Sprinter stand dort in einer Garageneinfahrt, die Täter knackten das Schloss der Heckklappe. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10.

Von Frank Walter