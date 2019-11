Altwarmbüchen/Isernhagen N.B

Gleich in zwei Fällen haben Unbekannte in Isernhagen Firmentransporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen.

Werkzeuge verschwinden aus Firmentransporter

Eine Tat ereignete sich am helllichten Tag in Altwarmbüchen: Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr öffneten die Täter auf noch unbekannte Weise einen Mercedes Vito, der auf einem Parkplatz an der Boschstraße in Altwarmbüchen abgestellt war. Aus dem Wagen nahmen sie unter anderem einen gefüllten Werkzeugkoffer und ein Druckmessgerät der Marke Testo mit. Die Polizei schätzt den Schaden auf 600 Euro.

Der zweite Firmentransporter, ein VW T5, wurde zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, an der Straße Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. aufgebrochen. Dabei hinterließen die Täter Spuren an den Schlössern, der Fahrertür und der Heckklappe. Zum Diebesgut gehörten unter anderem eine Kettensäge und ein Laubbläser der Marke Stihl im Wert von rund 680 Euro.

Zu beiden Taten sucht die Polizei nun Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 melden sollten.

Von Frank Walter