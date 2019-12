Isernhagen N.B.

Durch einen anderes Auto – so vermutet die Polizei – wurde in Isernhagen N.B. am Sonnabend, 30. November, in der Zeit zwischen 10.30 und 11 Uhr, ein an der Lausitzer Straße abgestellter Audi TT beschädigt. Der Sportwagen parkte ordnungsgemäß am Straßenrand. Ein vorbeifahrendes Auto erwischte den TT im vorderen linken Bereich am Radlauf und an der Felge.

Schaden von rund 800 Euro

Mit der Aussage, dass er den Unfall nicht bemerkt habe, dürfte sich der Verursacher in diesem Fall kaum herausreden können. Durch den Zusammenstoß wurde die Alarmanlage des Audi ausgelöst. Dennoch kümmerte sich der unbekannte Autofahrer nicht um den angerichteten Schaden und floh. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 800 Euro an und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer