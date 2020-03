Es sind nur kleine Aktivitäten, aber sie helfen der Christophorus-Gemeinde in Isernhagen-Altwarmbüchen, das kirchliche Leben auch in Zeiten der Corona-Pandemie aufrecht zu erhalten. So lädt die Gemeinde Kinder zu einem Malwettbewerb ein und ist jetzt auch auf Facebook aktiv. Wie Pastor Sebastian Müller verrät, musste er dazu mit sich ringen.