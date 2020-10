In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ treffen wir Menschen aus Isernhagen. Sie erzählen uns ihre Geschichten, was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute: Küsterin Astrid Gutsch, die seit sechs Jahren das Amt einer Küsterin in der St.-Nikolai-Kirche Kirchhorst innehat – und das aus Leidenschaft.