Altwarmbüchen

Arbeitsunfall am Montagmorgen in Altwarmbüchen: Ein Mitarbeiter eines Geschäftes an der Siemensstraße ist gegen 10 Uhr von einer Leiter etwa zwei Meter tief gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Grund für den Sturz war laut eines Polizeisprechers offenbar Unwohlsein. Der Rettungshubschrauber wurde angefordert, musste letztlich aber nicht landen. Stattdessen brachte die Besatzung eines Rettungswagens den Verletzten nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Genaue Angaben zur Art der Verletzungen lagen der Polizei am Vormittag nicht vor.

Von Frank Walter