Isernhagen

Die Corona-Pandemie erschwert momentan langfristige Planungen in allen Bereichen. Auch die Schulen können noch nicht wieder wie gewohnt öffnen. In einem Bereich will die Gemeinde Isernhagen den Eltern allerdings möglichst Planungssicherheit verschaffen: Die Ferienbetreuung für Grundschulkinder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien soll stattfinden. „Wenn das Betreuungsangebot nicht durch eine Landesverordnung verboten werden sollte, wird es das auf jeden Fall geben“, sagt Gemeindesprecherin Svenja Theunert. Alle Veranstaltungen würden selbstverständlich unter Einhaltung der zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Hygienemaßnahmen durchgeführt.

Bereits im vergangenen Jahr konnten alle Ferienbetreuungen trotz Pandemie durchgeführt werden. „Das hat gut funktioniert, und wir hoffen, dass das auch 2021 wieder so ist“, sagt Theunert. Die Kinder werden im neuen Jugendtreff Altwarmbüchen betreut werden. Das Programm soll täglich von 8 bis 16 Uhr dauern und Workshops, kleinere Ausflüge und ein Mittagessen beinhalten. Neben Grundschulkindern können auch Kinder angemeldet werden, „die sich im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule oder von der Grundschule an eine weiterführende Schule befinden“, sagt Jugendpfleger Thomas Jüngst.

Ferienbetreuung: So funktioniert die Anmeldung Eltern können ihre Kinder online auf www.unser-ferienprogramm.de/Isernhagen anmelden. Die Vergabe der Plätze erfolgt im Februar. Wenn es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, entscheidet das Los. Nachfragen sind bei Isernhagens Jugendpfleger Thomas Jüngst per E-Mail an thomas.juengst@isernhagen.de sowie telefonisch unter (05 11) 61 53 40 30 möglich.

Plätze werden im Februar vergeben

Die Ferienbetreuung wird in den folgenden Wochen angeboten: In den Osterferien vom 29. März bis 1. April, in den Sommerferien vom 9. bis 13. August, vom 16. bis 20. August und vom 23. bis 27. August sowie in den Herbstferien vom 18. bis 22. Oktober. Kinder können jeweils für eine ganze Woche angemeldet werden, nicht für Einzeltage. Die Betreuung kostet pro Kind in der verkürzten Osterferienwoche 75 Euro, in den restlichen Wochen 90 Euro. Momentan plant die Gemeinde damit, dass pro Woche 24 Kinder betreut werden können. „Abhängig von der jeweils gültigen Verordnung könnte es aber passieren, dass wir die Teilnehmerzahl verringern müssen“, sagt Theunert.

Von Yannick von Eisenhart Rothe