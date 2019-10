Geschichten, die das Herz erwärmen, und Melodien, welche die Seele zum Klingen bringen: Zum Abschluss der Reihe Kulturherbst Isernhagen präsentiert das KulturKaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. am Dienstag, 15. Oktober, Anett Kuhr mit Liedpoesie in deutscher Sprache.