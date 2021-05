Altwarmbüchen

Die Gemeinde Isernhagen bittet Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger um besondere Vorsicht: Am nächsten Mittwoch, 26. Mai, wird die Ampelanlage an der Kreuzung von Ernst-Grote-Straße und Jacobistraße in Altwarmbüchen außer Betrieb sein. Voraussichtlich von 8.30 bis 15.30 Uhr müssen Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig die Kreuzung passieren, an der sich auch der Hornbach-Baumarkt befindet. Grund für das Ausschalten der Ampelanlage sind Wartungsarbeiten.

Von Inga Schönfeldt