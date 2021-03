Isernhagen N.B

Die Bar Amaro am Raschplatz in Hannover ist Geschichte. Gastronom Massoud Kader bricht dort nach zehn Jahren alle Zelte ab. Der 39-Jährige wagt einen Neustart – und zieht mit seiner Gastronomie in den Sportpark in Isernhagen N.B um. An der Dieselstraße eröffnet Kader ein neues Restaurant unter gleichem Namen. Wann es wirklich losgehen kann, hängt wie vieles dieser Tage von den geltenden Corona-Verordnungen ab. Noch ist so oder so Handarbeit gefragt: Aktuell bauen Massoud Kader und sein Bruder Mahboub eine Holzterrasse am Sportpark für einen kleinen Biergarten und gestalten den Innenraum neu.

Kader kam 1986 als Flüchtling nach H.B.

„Es ist ein schwieriger Schritt“, gesteht Kader insbesondere im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Weil nicht feststehe, wann Restaurant und Bars überhaupt wieder öffnen können, bliebe ihnen nichts, als abzuwarten und Hygienekonzepte schon einmal vorzubereiten. Dennoch will er den Neustart wagen. Optimistisch, diese Herausforderung zu meistern, ist Kader in jedem Fall. Das verwundert nicht – schließlich kennt sich Kader sowohl in der Gastro-Szene als auch in Isernhagen aus. Als Flüchtling kam er 1986 nach Isernhagen H.B. Der Mann mit afghanischen Wurzeln ist in der Gemeinde großgeworden, zur Schule gegangen und hat beim TSV Isernhagen sowie beim TuS Altwarmbüchen viele Jahre erfolgreich Fußball gespielt.

Kaders Rückzug vom Raschplatz kommt nach jahrelanger Kritik an der Trinker- und Drogenszene vor seiner Club-Tür nicht überraschend. Weil die illegalen Drogen-Geschäfte vor seiner Bar mit der Polizei nicht eingedämmt werden konnten, habe er selbst die Reißleine gezogen. Aber auch die Pandemie hat die Entscheidung bekräftigt. „Aktuell läuft nichts“, sagt Kader, der wie viele seiner Kollegen sein Konzept von einem reinen Barbetrieb auf einen Bring- und Abholdienst ändern musste. Aber auch das alternative Geschäftsmodell sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

Nun schaut Kader nach vorne. Der 39-Jährige plant, langfristig im Sportpark zu bleiben. Deshalb errichtet er gerade eine Holzterrasse, wo, so hoffen er und sein 35-jähriger Bruder – trotz Corona und mit einem entsprechenden Hygienekonzept – Gäste schon bald einen Drink oder Cocktail genießen sowie auch Essen bestellen können. „Und wir bringen die Bowl nach Isernhagen“, sagt Kader und ist von einem Konzept überzeugt. Die frisch zubereiteten Gerichte aus der Schüssel lägen im Trend und seien bei vielen Menschen sehr beliebt. Auch Pizzen werden auf der neuen Speisekarte ihren Platz finden.

Betreiber hofft auf Fußballgucken auf der Außenterrasse

Der Schritt, in Isernhagen wieder sesshaft zu werden, hängt auch mit Kaders familiärer Situation zusammen. Seine einjährige Tochter solle in ländlicher Umgebung aufwachsen. „Ich bin ein Familienmensch und will so oft wie möglich bei meiner Tochter sein“, sagt der Amaro-Betreiber, der auch Firmenfeste und Hochzeiten anbieten möchte, wenn Corona es erlaubt. Kader hofft zudem, dass bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft auf seiner neuen Außenterrasse die Besucher die Spiele verfolgen können.

Der junge Vater war mit dem TSV Isernhagen vor 20 Jahren in die Oberliga aufgestiegen. „Mich verbindet extrem viel mit der Gemeinde“, sagt Kader. Viele seiner Freunde wohnten in den Altdörfern oder in Altwarmbüchen. Deshalb gebe es reichlich Argumente, um aus der hannoverschen City in die Bauerschaft zu ziehen. Dementsprechend könne die neue Gastronomie samt Biergarten zum echten Heimspiel für ihn werden, sagt er und lacht.

Von Katerina Jarolim-Vormeier