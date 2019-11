Sich für Schwächere einsetzen, Frieden aktiv leben und die Zukunft gestalten – dazu rief Militärdekan Martin Jürgens in seinem Gottesdienst zum Volkstrauertag auf. In der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. versammelten sich Ortspolitiker, Vereine und Verbände zum Gedenken.