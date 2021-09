Isernhagen

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet am Mittwoch, 6. Oktober, wieder eine Sprechstunde in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der Riehe 32, an. Von 14 bis 16 Uhr steht eine Pflegeberaterin für vertrauliche Gespräche zur Verfügung.

Pflegebedürftige und pflegende Angehörige können sich dann Antworten auf alle Fragen rund um das Thema Pflege holen. Wie können Angehörige entlastet werden? Welche Leistungen übernimmt welche Versicherung? Welche Angebote gibt es in Isernhagen? Die Pflegeberaterin hilft im Bedarfsfall auch bei der Antragsstellung. Die Beratung ist kostenfrei und neutral. Coronabedingt ist eine Terminabsprache vorab unter Telefon (0511) 70020116 zwingend erforderlich.

Von Carina Bahl