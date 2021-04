Altwarmbüchen

Die Corona-Pandemie bremst den Mannschaftssport bundesweit aus. Indes zieht es die Tennisspieler des TuS Altwarmbüchen ins Freie. Individualsport ist nämlich erlaubt. Die Abteilung startete am Sonntag ihre Freiluftsaison. Wegen der Pandemie sind allerdings nur Einzelspiele erlaubt. Dabei halten die Sportler ausreichend Abstand ein. Spartenleiter Ernst-Ulrich Steineke bedauert, dass das Anspielen nicht in gewohnter Form mit einem Gläschen Sekt und ein paar Snacks möglich sei. Dennoch freut er sich, dass der Betrieb wieder losgeht.

Spieler haben Spaß auf dem Tennisplatz

Zum sogenannten Anspielen versammelten sich am Sonntagmorgen 15 Tennisspieler auf den sieben Ascheplätzen auf dem TuS-Gelände an der Seestraße. „Das ist ein toller Tag“, sagte Julia Strugalla, Sportwartin der TuS-Tennisabteilung, als sie auf dem Tennisplatz ankommt – und über das gesamte Gesicht strahlt. Mit dem Start in die Freiluftsaison stehe nicht Corona als Thema im Vordergrund, sondern Spaß und Bewegung. Die 48-Jährige freute sich, endlich wieder ihr Hobby an der frischen Luft ausüben zu können – und das bei Sonnenschein.

Auf dem Nebenplatz schlugen sich Pressewartin Ulrike Bahrmann-Schüler und Tochter Victoria ein. Seit Oktober hatte Bahrmann-Schüler wegen eines sogenannten Tennisarms keinen Schläger in der Hand gehabt. „Nun kann ich wieder draußen durchatmen“, sagte die Pressewartin. Anschließend übten ihren Tochter und Spieler Siegfried Wischmann die Vor- und Rückhand sowie die Aufschläge. „Man muss erst einmal warm werden“, meinte die Sprecherin der Abteilung.

Tennis-Abteilungsleiter Ernst-Ulrich Steineke zeigt den Schaukasten der Sparte, wo sich Spieler und Gäste anmelden müssen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Eine Woche zuvor richteten die Tennisspieler ihre Ascheplätze her: Sie zupften Unkraut, stellten Bänke auf, montierten den Sichtschutz und reinigten die weißen Spielfeldlinien. Normalerweise kämen rund 30 Mitglieder zum erforderlichen Arbeitseinsatz vor der Saison. „Wegen der Corona-Krise mussten wir die Zahl der Helfer auf acht bis zehn beim Frühjahrsputz beschränken“, sagte Spartenleiter Ernst-Ulrich Steineke. Steineke freute sich, dass die Corona-Pandemie der Abteilung keine Austritte beschert habe. Aktuell zähle die Sparte 176 Mitglieder, davon seien 17 passiv.

Tennisabteilung gibt nur Einzelunterricht

Wegen der Pandemie musste die Tennisabteilung das Training in der Halle anders organisieren. Den sonst üblichen einstündigen Gruppenunterricht mit drei bis vier Kindern reduzierte die Sparte auf 30-minutigen Einzelunterricht. „Das hat zur Folge, dass die Jungen und Mädchen etwa alle zwei Wochen drankommen“, sagte Trainerin Sophie von Pander. Die 19-Jährige gibt jeden Freitag vier Stunden lang den Kindern Tennisunterricht, bei dem die Kleinen rotieren. Das zu koordinieren sei nicht so einfach gewesen, sagte Steineke. „Das bedeutet für die Übungsleiter wesentlich mehr Aufwand“, erklärte der 42-Jährige.

Hinweisschilder auf den Plätzen weisen die Tennisspieler auf die Hygiene- und Abstandsvorschriften hin. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Einschränkungen gibt es auch beim kommenden Punktspielbetrieb. Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen regelt die Turniere. Nach Angaben des Abteilungsleiters sollen erste Punktspiele ab dem 30. Mai wieder losgehen. „Ob das wirklich möglich sein wird, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab“, so Steineke. In der vergangenen Spielsaison durfte auch Einzel gespielt werden. Allerdings mit Vorschriften: Die Spieler mussten allein im Auto einreisen, die Dusche nach dem Einsatz war ebenfalls untersagt. Aber das sei Jammern auf hohem Niveau, sagt Kassenwartin Renate Hasenkopf. „Wir sind froh, unseren Sport ausüben zu dürfen, andere können es nicht.“

Tennisabteilung sagt Jahresversammlung ab.

Die aktuellen Corona-Verordnungen wirken sich auch auf Planungen aus. Zusammenkünfte sind derzeit nicht erlaubt. Deshalb musste Spartenchef Steineke die Jahresversammlung absagen. Der geplante Termin am Mittwoch, 14. April, fiel aus. „Noch gibt es keinen neuen Termin“, sagte Steineke. Der hänge mit der Jahresversammlung des gesamten TuS zusammen, die Vereinschef Günther Wieneke ebenfalls verschoben hatte. „Die Tennissparte tagt immer vor der Versammlung des gesamten Vereins“, sagte der 42-Jährige.

Trotz aller Corona-Auflagen startete die Tennisabteilung am Sonntag erleichtert in die neue Freiluftsaison. „Wir dürfen wieder spielen – und das hebt deutlich die Laune“, sagte Sportwartin Julia Strugalla. Ihr sei bewusst, dass der Sport in Weiß gegenüber anderen Sportarten privilegiert sei. Bis Oktober können die Mitglieder die Ascheplätze auf dem TuS-Sportgelände nutzen. „Im vergangenen Jahr waren sie wegen des guten Wetters sogar bis November offen“, sagte Steineke.

Von Katerina Jarolim-Vormeier