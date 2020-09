Altwarmbüchen

Unliebsamen Besuch hat die Eigentümerin eines Hauses am Teichhuhnring in Altwarmbüchen am Freitagabend erhalten. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die Frau gegen 20 Uhr, dass sich jemand am Fenster ihres Hauses zu schaffen machte. Ein Einbrecher versuchte, so in die Wohnräume zu gelangen. Der Bewohnerin gelang es jedoch, ihn dabei zu stören. Der Unbekannte ergriff die Flucht. Am Fenster konnte die Polizei deutliche Beschädigungen feststellen.

Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Wer den Einbruch oder die Flucht des Täters bemerkt hat, sollte sich im Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl