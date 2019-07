Altwarmbüchen

So vielfältig sie auch sind – gemeinsam heißt es am Ende: Daumen hoch für eine langfristige Kooperation. Ob Feuerwehr, Sportverein, Kirche, Kultur- oder Kleingartenverein, die Ehrenamtlichen der Altwarmbüchener Vereine stehen häufig vor ähnlichen Herausforderungen. „Da kam mir der Gedanke, alle mal an einen Tisch zu holen“, sagt Ortsbürgermeister Philipp Neessen ( SPD). Deshalb hatte er die Vereinsvertreter zum Austausch in die Clubgaststätte des TuS Altwarmbüchen gebeten.

Adis Ahmetovic, stellvertretender Vorsitzender der Regions-SPD, freut sich, dass so viele gekommen sind. Er dankt den Ehrenamtlichen für deren Engagement. Das sei schließlich das Fundament einer Demokratie. Jetzt stelle sich aber die Frage, welche Maßnahmen die Politik ergreifen könne, um Vereine und Ehrenamt zu stärken. „Ich würde mich freuen, wenn Sie uns konkrete Hausaufgaben mitgeben.“

Vereine stehen vor bürokratischen Hürden

Stefan Karsten von der Feuerwehr Altwarmbüchen freut sich über das Treffen. Das sei eine Chance, die Lage der Feuerwehr kundzutun und Ideen einzubringen. „Es wird immer gesagt, die Feuerwehr muss kommen, muss da sein.“ Doch die Mitgliederwerbung bliebe letztlich an ihnen selbst hängen.

Für andere Vereine sind vor allem die bürokratischen Hürden hoch. Günther Wieneke, Vorsitzender des TuS Altwarmbüchen, kritisiert die strengen Regelungen des Gaststättengesetzes – ständig brauche es Genehmigungen. Dem kann Hans Lauterwald vom Kulturtresen nur zustimmen. Daneben beschäftigten ihn zurzeit die hohen Gema-Rechnungen: „Das drückt kleinen Vereinen die Luft ab.“ Wienecke habe ihm aber schon einen nützlichen Tipp gegeben, den wolle er einmal probieren.

Pastor sucht im Gespräch mit Vereinen nach Ausweichräumen

Mit dem Geld ist es ohnehin so eine Sache: Thomas Grieger, Fußball-Jugendleiter beim TuS, erzählt, dass der Ascheplatz schon lange nicht genutzt werden könne, weil er zu hart und das Verletzungsrisiko zu hoch sei. Eigentlich müsse dort Rasen hin. „Uns wird die Bude eingerannt, aber wir haben keinen Platz“, fasst es Jugendleiter Uwe Riccardi zusammen.

Von dem Treffen erhofft sich Pastor Sebastian Müller von der Christophoruskirche Synergieeffekte. „Es ist mir total wichtig, dass man sich vernetzt.“ Da das Gemeindehaus weitgehend abgerissen und neu gebaut wird, braucht er Ausweichräume für seine Gruppen. Er hört sich bei den Vereinsvertretern um.

Regelmäßige Treffen geplant

Ortsbürgermeister Neessen freut sich über das große Feedback. „Eigentlich sind es nur Kleinigkeiten, die man beheben muss, um große Erleichterung für die Vereine zu schaffen.“ Darüber wollen sich die Altwarmbüchener ab sofort regelmäßig jedes Quartal unterhalten – und könnten damit nach Neessens Meinung durchaus auch ein Vorbild für andere Isernhagener Vereine werden.

