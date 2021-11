Die Temperaturen werden kühler und auch die Sonne lugt nicht immer hinter den Wolken hervor. Trotzdem ist so einiges los am Altwarmbüchener See: Ob Picknick, Spazierengehen, Radfahren oder Rudern – die Besucherinnen und Besucher zieht es trotz Kälte ins Isernhagener Naherholungsgebiet.