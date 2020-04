Altwarmbüchener Nachbarn veröffentlichen Corona-Song

Altwarmbüchen

Seit zwölf Jahre leben sie im gleichen Wohnblock an der Mozartstraße in Altwarmbüchen. Zwölf Jahre, in denen sie sich zwar kannten, grüßten, wenn sie sich im Treppenhaus begegneten. Aber ansonsten ihrer Wege gingen. Wie das unter Nachbarn halt so üblich ist. Immer wieder hatten sich Marco Schauff sowie Andreas und Vanessa Junk vorgenommen, gemeinsam etwas zu essen, Zeit miteinander zu verbringen. Doch erst die Corona-Pandemie und die daraus resultierende Ausgangssperre hat sie zusammengeführt. Ein wenig Wein, gutes Essen und viel Tatendrang – fünf Tage brauchte das musikalische Trio, um die Brook Band und den „Corona-Song“ auf die Beine zu stellen.

Irgendwann kam der Nachbar einfach rüber

Die 21-jährige Vanessa Junk absolviert ein duales Fahrzeugbaustudium bei einem Automobilhersteller, ihr Vater Andreas (51) ist selbstständiger Versicherungskaufmann. Schauff (37) ist seit acht Jahren Gitarrist der Death-Metal-Band Critical Mess und selbstständiger Onlinemarketingspezialist. In Zeiten der Ausgangssperre verbringt auch das Trio deutlich mehr Zeit als sonst in den eigenen vier Wänden. Der geplante Dänemark-Urlaub der Familie Junk fiel ins Wasser, also widmete sie sich der Musik. Unter anderem an ihrem Klavier.

„Irgendwann ist Andreas rübergekommen und hat gesagt, dass sie ein paar Songs geschrieben hätten, und ob ich nicht Lust hätte, mit der Gitarre rüberzukommen, ein bisschen zu trinken, etwas zu essen und Musik zu machen“, erzählt Schauff vom ersten Besuch überhaupt bei den Nachbarn. „Wir brauchten eine Gitarre dazu“, fügt Andreas Junk hinzu. Was sie innerhalb der nächsten fünf Tage auf die Beine stellen würden, war zu diesem Zeitpunkt freilich noch nicht absehbar.

„Gib uns die Freiheit, die Freiheit zurück – scheiß Corona“

„Wir haben gleich losgelegt“, berichtet Schauff, „gejamed“ heißt das bei Musikern. Mutter Heike Junk übernahm auch in den folgenden Tagen das Catering. „Und dann stand ich da und dachte so: ,Was ist das denn? Das ist ja irre‘.“ Es war nicht nur der Gesang der Nachbarin, der ihn beeindruckte. Die Junks beschäftigen sich in ihrem deutsch-englischen Liedtext mit dem Lockdown, dem Stillstand des öffentlichen Lebens. „Gib uns die Freiheit, die Freiheit zurück – scheiß Corona“, heißt es im Refrain. Nachdem Oma Ingrid Junk das Lied zum ersten Mal gehört hatte, fragte sie, ob dieses Wort mit „Sch“ nicht auch zwei- statt 16-mal gereicht hätte. Dabei ist es genau dieses Wort, das vielen aus der Seele spricht. „Die Leute haben jetzt einen Song, in dem sie über Corona schimpfen können“, sagt Andreas Junk.

Gut, dass Schauff ein kleines Tonstudio hat. Noch am Abend wechselten sie die Wohnung, nahmen den Song auf, arrangierten das Lied mit Schlagzeug und weiteren Instrumenten – fertig war der Rohmix. Am Tag darauf telefonierte Schauff mit Musikerkollegen und bat sie um Unterstützung. Marc Andejkovits, Lehrer an der IGS Kronsberg und Solokünstler, spielte die Bassgitarre ein. Toningenieur Paul Lennox, Dozent am Brighton Institute of Modern Music, mixte den Song professionell ab und gab ihm so den letzten Schliff. „In einer Nacht- und Nebelaktion hat Paul das für uns gemacht“, erzählt Schauff. „Und dann saßen wir zusammen, haben uns das Lied angehört und waren einfach nur geplättet.“

AltwarmBrooklyn steht beim Bandnamen Pate

Ein Bandname war schnell gefunden, nannten Vanessa Junk und ihre Mitschüler am Gymnasium ihren Heimatort doch AltwarmBrooklyn. Daraus wurde die Brook Band abgeleitet, was übersetzt Bach Band bedeutet. Das Trio ist mittlerweile in den sozialen Medien vertreten, und natürlich gibt es auch schon ein 3:40 Minuten langes Musikvideo, bei dem Bruder Tobias Junk den Kameraassistenten mimte und das es innerhalb von sieben Tagen auf mehr als 6700 Aufrufe auf Youtube gebracht hat.

„Kein Spaß, wir haben eine Woche lang zusammengelebt, die Zeit ging so schnell vorbei“, sagt Schauff. Eigentlich hätten sie gar keinen Plan gehabt, sagt Andreas Junk. „Wir lassen alles auf uns zukommen, haben einfach nur Spaß. Es ist eine aufregende Geschichte, wir machen so was zum ersten Mal und sind glücklich, andere Menschen mit unserer Musik eine Freude zu bereiten. Alles andere muss man abwarten.“ Es soll auf jeden Fall nicht bei einem Titel bleiben, fünf Songs hätten sie noch in der Pipeline. Vanessa Junks Semester wird momentan online abgehalten, und Selbstständige können sich ihre Zeit ohnehin einteilen – daran wird es also nicht scheitern.

Man wird den Eindruck nicht los, dass die musikalischen Nachbarn nun in kurzer Zeit das nachholen wollen, wozu sie zwölf Jahre lang nicht gekommen sind.

