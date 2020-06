Altwarmbüchen

Keine große Sache, aber sehr ärgerlich für den Eigentümer eines grauen Škoda – und für die Polizei eine Straftat: Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag auf dem Hornbach-Parkplatz an der Ernst-Grote-Straße in Altwarmbüchen einen solchen Wagen beim Ein- oder Ausparken beschädigt und ist dann geflüchtet. Zurück blieben Lackkratzer an einem der hinteren Kotflügel des Skoda, die Reparatur dürfte einige Hundert Euro kosten.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Parkrempler beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können. Ereignet hatte sich der kleine Unfall in der Zeit von 10.10 bis 11 Uhr. Das Polizeikommissariat Großburgwedel ist unter Telefon (05139) 9910 zu erreichen.

Von Frank Walter