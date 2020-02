Altwarmbüchen

Elektrisch angetriebene Krankenfahrstühle ermöglichen vielen Älteren, sich ein gewisses Maß an Selbstständigkeit zu erhalten. Ein solches Gefährt haben Unbekannte nun in Altwarmbüchen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten die Täter das vor einem Wohnhaus am Falkenweg abgestellte Gefährt bereits zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr. Die Sachbeschädigung an den Vorderreifen und der Bremse wurde allerdings erst jetzt angezeigt. Die Kosten für die Reparatur dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Zeugen sollten sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter