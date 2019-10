Altwarmbüchen

Der Rat hatte die Kosten- und Finanzierungsübersicht für den Umbau des Zentrums in Altwarmbüchen in seiner jüngsten Sitzung lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Alle Hände gingen in die Höhe, eine inhaltliche Diskussion gab es nicht – weiter in der Tagesordnung. Dabei offenbart der Blick auf die vielen Zahlen d...