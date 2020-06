Altwarmbüchen

Ach, guck’ mal – drei Störche. In Isernhagen ist das an sich kein ungewohnter Anblick. Gerade frisch gepflügte Ackerflächen ziehen Familie Adebar magisch an, lockt dort doch leichte Beute. Nein, ungewöhnlich ist vielmehr der Ort, an dem sich die drei großen Vögel niedergelassen haben. Der Schnappschuss gelang einem Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung von seinem Bürofenster aus. Und die Störche standen auf einem der Hochhäuser an der Stettiner Straße mitten im Zentrum Altwarmbüchens.

Optimisten mit einer gewissen Affinität für Märchen könnten jetzt mutmaßen, dass da wohl wohl jemand Drillinge erwartet. Pessimisten hingegen könnten sorgenvoll auf die Statistik für das übernächste Kita-Jahr schielen: Braucht Isernhagen noch mehr Krippenplätze?

Vielleicht protestieren die Störche aber auch – wenig märchenhaft – gegen die Wohnungsknappheit. Immerhin scheint die neue Nisthilfe an der Gartenstadt Lohne mittlerweile bezogen zu sein. Und bei ihrem Protest agieren die Vögel deutlich disziplinierter als manche Menschen: Den Corona-Abstand zueinander halten sie definitiv ein.

Von Frank Walter