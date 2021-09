Isernhagen

Ein Unfall, eine Krankheit oder eine seelische Krise: Jeder kann plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen sein. Wer aber hat dann die rechtliche Befugnis, in Vertretung Dokumente zu unterschreiben und Rechnungen zu begleichen? Wer darf Entscheidungen treffen, die die eigene Gesundheit, das Vermögen, den Wohnort und die Lebensqualität betreffen?

Vorsorge- und Betreuungsvollmachten können in diesem Moment Abhilfe schaffen – wohl dem, der sie vorbereitet hat. Wie privatrechtliche Vorsorge durch Vollmachtserteilung und zur Betreuungsverfügung funktioniert, dazu berät die Betreuungsstelle der Region Hannover am Donnerstag, 16. September, von 14 bis 16 Uhr, im Rathaus in Altwarmbüchen, Bothfelder Straße 29. Anmeldungen sind noch unter Telefon (0511) 61623540 möglich. Der nächste Beratungstermin in Isernhagen ist am 18. November.

Von Carina Bahl