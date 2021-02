Altwarmbüchen

Das kleine Neubaugebiet an der Bothfelder Straße ist fast fertig, die neue Kita Birkenwäldchen direkt daneben hat ihren Betrieb aufgenommen, der alte Friedhof liegt direkt dahinter und die Grundschule Altwarmbüchen auf der anderen Seite wird nun doch noch bis 2023 an diesem Standort bleiben: Der Bedarf an Parkplätzen an der östlichen Bothfelder Straße in Altwarmbüchen ist groß - vor allem morgens, wenn Eltern ihre Kinder zu Kita und Schule fahren.

37 Parkplätze sollen an der Bothfelder Straße entstehen

Die Gemeinde hat jetzt einen Plan vorgestellt, wie sie den kleinen Parkplatz am Beginn der Straße vergrößern möchte: 37 Parkplätze sollen dort entstehen. Bis auf den großen Ahorn in der Mitte sollen alle Bäume dafür weichen –aufgrund ihrer geringen Größe fallen sie nicht unter die Baumschutzsatzung. Für die Elterntaxis und andere Autofahrer plant die Gemeinde eine Einbahnstraße auf dem Parkplatz.

Politik: Gehwege fehlen, zu vielen Gefahren für Radfahrer

Aus dem Ortsrat Altwarmbüchen und dem Bauausschuss gab es für den ersten Entwurf nun aber eine klare Absage. „Das ist eine Planung von vorgestern“, kritisierte Hans-Jürgen Beck (Grüne). Denn wo Fußgänger und Radfahrer sich auf dem dann großen Parkplatz bewegen sollten, sei nicht erkennbar. „Und es gibt nichts Gefährlicheres als senkrechte Parkplätze“, sagte Fabian Peters (Grüne). Die Gefahr, dass Kinder und Radfahrer beim Rückwärtsausparken erwischt würden, sei zu groß. Die Vorstellung, dass dort jeden Morgen Hunderte Kinder auf dem Parkplatz unterwegs seien, ohne dass es einen Gehweg gebe, hielt auch Hans-Edgar Ojemann (SPD) für undenkbar. Und doch: „Wir müssen auch der Realität ins Auge sehen, wir brauchen da mehr Parkplätze, die Elterntaxis werden kommen“, sagte Heinrich Bätke (CDU).

In der Konsequenz forderten die beiden Gremien jetzt noch einmal eine Umplanung des Parkplatzes – mit neuem Schwerpunkt. Statt möglichst vieler Parkplätze, soll nun vor allem die Sicherheit der Kinder und anderer Fußgänger sowie von Radfahrern im Fokus stehen.

Von Carina Bahl