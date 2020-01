Altwarmbüchen

Wenn ein Paar sagt: „Hörst Du, sie spielen unser Lied!“, dann liegen viele Emotionen in der Luft. Da beginnt das Schwärmen und Erinnerungen werden wach. Nicht anders ist es, wenn ein A-cappella-Ensemble anhebt, die Songs eines erfüllten Lebens zu singen. Das Programm „Music of My Life“ der Band AckerPella beginnt bei Kindheits- und Jugenderinnerungen und spannt den Bogen weiter mit wunderschönen Titeln, die vielen Erwachsenen Gedanken an Abenteuer ihrer Jugend entlocken.

Am Freitag, 17. Januar, sind AckerPella zu Gast am Kulturtresen in der Aula der Grundschule Altwarmbüchen an der Bernhard-Rehkopf-Straße. Um 19.30 Uhr beginnt das Konzert, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

Nationale und internationale Stücke – ohne jedes Instrument

Seit 2004 stehen die Hobbymusiker regelmäßig auf Konzertbühnen und haben es geschafft, weit über die Grenzen ihres Heimatortes Lindwedel bekannt zu werden. In ihrem neuen Programm bringen die acht Sängerinnen und vier Sänger unter Leitung von Volker Bublitz eine gelungene Mischung aus Hits deutscher und internationaler Künstler auf die Bühne. Wie der Name schon vermuten lässt, ertönt dabei kein einziges Instrument, sondern es sind ausschließlich die Stimmen zu hören.

Spenden für die Künstler statt Eintritt

Das ehrenamtliche Team des Kulturtresens nutzt das Konzert gleichzeitig als kleinen Neujahrsempfang bei Sekt und Gesprächen. Wie immer ist der Eintritt frei. Stattdessen wird der Hut für die Künstler durch die Reihen gereicht – mit der Bitte um Spenden. Ebenfalls gegen Spenden gibt es auch Getränke und Snacks.

Um besser planen zu können, wird um eine Anmeldung gebeten: online auf www.kulturtresen.de oder unter Telefon (0511) 61 43 20.

Von Carina Bahl