Isernhagen

Seit Ende Mai müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen, wenn sie auf den Ortsdurchfahrten der Isernhagener Altdörfer unterwegs sind. Weil die K 113, also Dorf- und Hauptstraße sowie ein Teil der Straße Am Ortfelde in K.B., F.B. und N.B., Fahrbahnschäden aufweist, hat die Region Hannover den kompletten Abschnitt mit einem Tempo-30-Limit versehen. Gleiches gilt in Altwarmbüchen auf der Hannoverschen Straße.

Das führt zu viel Kritik von den Bürgerinnen und Bürgern, immer wieder ist von einem Schildbürgerstreich die Rede. Wer sich tatsächlich an Tempo 30 auf dem mehrere Kilometer langen Abschnitt hält, erlebt nicht selten drängelnde Autofahrer hinter sich, die mit Hupen, Lichtsignalen und Überholmanövern reagieren.

Blitzeranhänger soll im Tempo-30-Bereich nicht messen

Auch die Gemeinde Isernhagen, die zuletzt immer wieder von der Region eine schnellere Sanierung der Ortsdurchfahrten gefordert hatte, zeigt kein Verständnis für die weitreichende Temporeduzierung. „Mit der Tempo-30-Anordnung sind wir nicht einverstanden. Da muss es andere Möglichkeiten geben“, sagt Bürgermeister Arpad Bogya. „Die beste Möglichkeit wäre es natürlich, die Straßen schnellstmöglich zu sanieren.“ Der neue Blitzeranhänger, den die Gemeinde seit ein paar Monaten im Einsatz hat, werde das Tempo-30-Limit jedenfalls nicht überwachen, so Bogya. „Wir können nicht Tempo 30 ablehnen und dann einen Blitzer aufstellen.“ Wenn überhaupt, sei der Anhänger auf Tempo 50 eingestellt. Sicher sollte sich dort aber niemand fühlen: Auch die Polizei nimmt regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen vor.

Dass manch einer im Tempo-30-Bereich sogar schon von einem Bus überholt wurde, will das Unternehmen Regiobus gar nicht entschuldigen. „Natürlich müssen auch Busse dort Tempo 30 fahren“, sagt Regiobus-Sprecherin Isabel Jäger. Doch dass der mehr als sechs Kilometer lange Abschnitt nun langsamer befahren werden müsse, habe durchaus auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Es habe in dieser Woche erst eine Fahrzeitüberprüfung gegeben. Mit dem Ergebnis: Die Regiobuslinie 620, die zwischen Fasanenkrug und Großburgwedel verkehrt und damit von N.B. über K.B. und F.B. die K 113 abfährt, sei tatsächlich mit Verspätung unterwegs.

Die Straßenschäden auf der K 113 in Isernhagen K.B. sind groß. Quelle: Carina Bahl

Busverspätung: Fahrzeitanpassungen für Linie 620

Das sei nicht dramatisch, da es sich nur um circa zwei Minuten handele und die Umstiegsmöglichkeiten in die Stadtbahn erhalten blieben, dennoch werden ab 2. September zum Schulstart die Abfahrtszeiten der Linie leicht auf die Tempo-30-Regelung angepasst. „Die neuen Fahrpläne hängen ab Mitte nächster Woche in den Haltestellen aus und sind dann auch online zu finden“, sagt Jäger. Bei den Regiobuslinien 600 und 635 sei das nicht erforderlich. Es gebe immer eingeplante Puffer in den Abfahrtzeiten.

Auch wenn die Kritik aus Isernhagen groß und teilweise laut ist: Ändern wird sich am Tempolimit so schnell erst einmal nichts. Die Region verweist darauf, dass es regelmäßig Zustandserfassungen und -bewertungen der Kreisstraßen durch ein externes Fachbüro gebe. Wenn der Zustand zu schlecht sei, müssten bauliche beziehungsweise verkehrsbeschränkende Maßnahmen eingeleitet werden. „Aufgrund der Auswertung wurden in Isernhagen verschiedene Streckenabschnitte der K 112 und der K 113 aufgrund von Straßenschäden als Straße mit Tempo 30 beschildert“, heißt es auf Nachfrage. „Erst nach der Sanierung kann die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben werden.“

Die K 112 in Altwarmbüchen soll erst 2023 saniert werden. Bis dahin bleibt das Tempo-30-Limit. Quelle: Carina Bahl

Region: Sanierung lässt sich nicht beschleunigen

Und dafür braucht es Geduld: Die K 112 in Altwarmbüchen soll erst 2023/2024 saniert werden, die zwei Abschnitte der K 113 in den Altdörfern frühestens 2022/2023. „Leider ist eine Beschleunigung nicht möglich“, teilt die Region mit. Aber man habe die Sanierung der Ortsdurchfahrt Altwarmbüchen zeitlich vor die Sanierung der Ortsdurchfahrt Kirchhorst gezogen. Auch das punktuelle Ausbessern der gröbsten Schäden, das ohnehin erfolge, würde vorab nichts ändern. „Für die Rücknahme der Tempo-30-Beschilderung wären zumindest vollflächige Sanierungsmaßnahmen wie eine Oberflächenbehandlung oder eine Deckensanierung erforderlich.“ So etwas sei aber kostenintensiv – „und daher im Hinblick auf die geplanten Sanierungen und Ausbauten nicht vertretbar“.

Von Carina Bahl