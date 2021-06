Altwarmbüchen/Hannover

Die Sommerhitze der vergangenen Tage hat auch den vielen Wohnungslosen in Hannover zu schaffen gemacht. Umso willkommener war die Spende des Familienzentrums St. Margarete aus Altwarmbüchen: Leiterin Kerstin Zühke überreichte dem Tagestreff für Wohnungslose zahlreiche Sonnenschirme, Sonnencreme und eine dringend benötigte Brotschneidemaschine.

Lesen Sie auch: Hier finden Sie einen Überblick über alle Kitas in Isernhagen

Bereits während des ersten Lockdowns halfen viele Kolleginnen aus dem Familienzentrum im Tagestreff der Caritas am Leibnizufer aus und waren dadurch unmittelbar mit den Sorgen und Nöten der Besucher und Besucherinnen konfrontiert. Mit dem Ziel, Eltern und Kinder in ihrer Einrichtung in Altwarmbüchen für das Thema Wohnungslosigkeit zu sensibilisieren, riefen die Erzieherinnen in der Fastenzeit die Spendenaktion „Eine Hand voll lecker“ ins Leben. Eine erfolgreiche Aktion, an deren Ende einige große Taschen aus Altwarmbüchen mit Schokolade, Müsliriegeln und anderen Leckereien für die Obdachlosen übergeben werden konnten.

Erzieherin macht Fotos von Kindern und sammelt Spenden

Und jetzt startete die zweite Aktion: Weil Corona und der Lockdown erneut den Einsatz des Fotografen in der Kita verhinderte, griff Erzieherin Anna Hartmann zur Kamera und machte schöne Fotos von den Kindern, die die Familien für eine Spende bekommen konnten. „Die Familien haben uns regelrecht überwältigt. Es kamen über 600 Euro zusammen“, betonte Zühlke. Von dem Geld erfüllte das Familienzentrum die Wünsche des Tagestreffs. „Wir freuen uns riesig. Denn gerade in der Hitzewelle kommen die Sonnenschirme genau richtig“, freute sich Sozialarbeiterin Ramona Pold von der Caritas-Wohnungshilfe. „Allen Beteiligten, den Kleinen und den Großen, danken wir von Herzen.“

Von Carina Bahl