Katholische Heilig-Kreuz-Gemeinde feiert wieder Gottesdienst

Altwarmbüchen

Nun geht die Corona-Zwangspause auch in der Heilig-Kreuz-Kirche zu Ende: Den ersten Gottesdienst seit dem Beginn der Pandemie wird die katholische Gemeinde in Altwarmbüchen am Sonntag, 24. Mai, ab 9 Uhr in ihrer Kirche an der Königsberger Straße 2a feiern.

Bei großem Andrang wird zweiter Gottesdienst gefeiert

Zunächst werden es kurze Wort-Gottes-Feiern und Andachten ohne Feier der Eucharistie mit maximal 31 Besuchern sein, zu der sich die Teilnehmer im Pfarrbüro der Heilig-Geist-Gemeinde in Hannover-Bothfeld anmelden müssen. Falls sich mehr Besucher ankündigen, ist es geplant, einen weiteren Gottesdienst in Altwarmbüchen anzubieten.

Das Pfarrbüro ist unter Telefon (0511) 652101 montags, dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 9 bis 10.30 Uhr zu erreichen. Außerhalb der Bürozeiten ist der Anrufbeantworter eingeschaltet. Bei der Anmeldung sind Vor- und Nachname, Anschrift, eine Telefonnummer und die Anzahl der Teilnehmer anzugeben.

Für die Gottesdienste gibt es Auflagen: Neben der Händedesinfektion beim Einlass in die Kirche gleicht der eingerichtete Ordnungsdienst die Namen der Besucher mit der Anmeldeliste aus dem Pfarrbüro ab. In der Kirche gibt es vorgegebene gekennzeichnete Plätze.

Besucher müssen Mund-Nasen-Bedeckung tragen

Während der Gottesdienste gelten die Gesundheits- und Hygienevorschriften, die von der Landesregierung sowie dem Bistum Hildesheim ergangen sind. Mit der Teilnahme erklären sich die Besucher mit diesen Regelungen einverstanden. Während der Gottesdienste werden die Teilnehmer gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Musikalisch werden die Andachten nur instrumental begleitet. Das Gotteslob sowie andere Hilfsmittel und Schriften liegen nicht aus. Das eigene Gotteslob kann jedoch mitgebracht werden.

Weitere Gottesdienste über diesen Sonntag hinaus werden in den Pfarrnachrichten und auf der Homepage der Gemeinde www.heilig-geist-hannover.de veröffentlicht. Auch das Pfarrbüro in Bothfeld kann für Anfragen genutzt werden.

Von Frank Walter