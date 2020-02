Altwarmbüchen: Exhibitionist belästigt junge Frauen in der Stadtbahn

Altwarmbüchen

Ein noch unbekannter Mann hat in Altwarmbüchen in einer Stadtbahn zwei junge Frauen mit exhibitionistischen Handlungen belästigt. Nun sucht die Polizei mit einer recht detaillierten Beschreibung nach ihm.

Täter steigt an der Stadtbahn-Endhaltestelle aus

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 20.15 Uhr in einer Stadtbahn der Linie 3 kurz vor der Endhaltestelle Altwarmbüchen, so Ralf-Emil Bahn, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Großburgwedel. Der Mann belästigte die beiden Heranwachsenden, die dem Vernehmen nach nicht gemeinsam unterwegs waren, unabhängig voneinander durch exhibitionistische Handlungen. Er soll dabei im Stadtbahnwagen auf und ab gegangen sein. Nach der kurzen Tat verließ der Unbekannte die Stadtbahn an der Endhaltestelle. In welche Richtung er dann davonging, ist nicht bekannt.

Eines der Opfer ist 18 Jahre alt, das zweite 17. Beide erstatteten unabhängig voneinander Anzeige bei der Polizei. Der Täter soll demnach etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von mitteleuropäischem Aussehen sein. Die Zeuginnen beschreiben ihn als kräftig bis dick, mit rundlichem Gesicht. Er trug kurze, dunkelbraune Haare, einen Vollbart und wirkte insgesamt ungepflegt. Bekleidet war er mit einer schmutzigen schwarzen Jogginghose, schwarzem Blouson oder Bomberjacke, einem dunklen Shirt mit rotem Polo-Emblem im Brustbereich, schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle sowie einer Mütze.

Polizei sichert Videoaufzeichnung

Auf die Frage, wo der Mann eingestiegen war, machten die beiden jungen Frauen unterschiedliche Angaben. Näheres hierzu erhofft sich die Polizei von den Videoaufnahmen der Üstra. Das entsprechende Material wurde gesichert, es ist aber noch nicht ausgewertet. Wer der Polizei bei der Suche nach dem Exhibitionisten weiterhelfen kann, sollte sich mit dem Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, in Verbindung setzen.

Von Frank Walter