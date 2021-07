Altwarmbüchen

Smarties, Toffifee – oder doch lieber die klassischen bunten Streusel? Kinder haben es in der neuen Eisdiele von Shahin Amany-Malayer im Altwarmbüchener Crendelcenter wirklich nicht leicht. Seit Juni betreibt der 31-Jährige seinen ersten eigenen Laden. Die Corona-Infektionszahlen machten die Eröffnung nach monatelangem Umbau endlich möglich. Unter dem Namen „Emilia“ bietet Amany-Malayer jetzt Eis in den verschiedensten Varianten an, will mit seinem Bistro aber mit Bowls und Salaten auch ein Angebot für die umliegenden Firmen in den Gewerbegebieten schaffen.

Eis für Kinder, Salate für Mitarbeiter in den Firmen

Und das Konzept geht gut auf, sagt der junge Cafébesitzer nach den ersten Wochen. „Vormittags kommen hauptsächlich die Seniorinnen und Senioren, um nach dem Einkaufen noch einen Cappuccino zu trinken. Mittags holen sich die Leute aus den umliegenden Büros hier einen Salat oder eine Bowl, und nachmittags kommen Familien mit Kindern zum Eisessen.“ Ein wenig Mut gehörte schon dazu – schließlich gibt es mit dem Eiscafé Kramer im Zentrum von Altwarmbüchen und dem Eiscafé im A2-Center schon gut etablierte Konkurrenz. Aber offenbar reicht die Lust auf süße Erfrischungen in Altwarmbüchen für alle drei Gastrobetreiber aus.

Dort, wo jetzt im Crendelcenter Eiswaffeln über den Tresen gereicht werden, war bis vor wenigen Jahren noch ein Schlachter der Kette Wurstbasar ansässig. Doch als das Crendelcenter den Eigentümer wechselte und umfangreich umgebaut wurde, schloss die Filiale letztlich ihre Türen. Die Laufkundschaft vom Aldi-Markt, der in neue Räume des Einkaufszentrums weiter an die Hannoversche Straße umgezogen war, fehlte schlichtweg. In einem Teil des ehemaligen Aldi-Marktes plant Amany-Malayer nun ein weiteres Projekt. Denn „Emilia“ war nur der Anfang, direkt daneben soll auch noch ein Restaurant unter seiner Leitung eröffnen.

Familie packt im Eiscafé mit an

Gepachtet sind die Räume für das neue Restaurant bereits, allein Corona hat das Projekt in den vergangenen Monaten ein wenig ausgebremst. „Ich möchte zunächst die Pandemie-Entwicklung abwarten“, sagt der junge Unternehmer. Wann das Restaurant öffnen werde, stehe daher noch nicht fest. Denn schließlich sei das ja auch ein wirtschaftliches Risiko.

Erfahrung im Gastronomiebereich bringt der 31-Jährige, der im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland kam, ausreichend mit. Nach seinem Abitur arbeitete er viele Jahre im Café Barcelona in der hannoverschen Altstadt und führte zuletzt mit seinem Vater zusammen das Vereinsbistro Bambino beim TuS Altwarmbüchen. Kein Wunder also, dass nun auch das „Emilia“ eine echte Familienangelegenheit ist: Mutter und Schwester packen fleißig im Service mit an. Und auch der Name des Eiscafé-Bistros findet seinen Ursprung in der Verwandtschaft, verrät der 31-Jährige. „Es ist der Name meiner sechsjährigen Nichte.“ Und die dürfte nicht weniger am Tresen vor der schwierigen Frage stehen: Streusel oder Smarties?

Von Gabriele Gerner