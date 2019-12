Altwarmbüchen

Unbekannte haben am helllichten Tag in Altwarmbüchen ein Pedelec gestohlen. Der Besitzer hatte das Zweirad im Zeitwert von etwa 1000 Euro am Montag um 9 Uhr an der Stadtbahnendhaltestelle an der Kircher Straße abgestellt. Als er gegen 13 Uhr zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden.

Wer den Diebstahl beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 an das Polizeikommissariat wenden.

Von Frank Walter