Diebe kehren auf Baustelle zurück

Altwarmbüchen

Das ist dreist: Vier Tage nach einem versuchten Einbruch auf der Schulcampus-Baustelle in Altwarmbüchen sind mutmaßlich dieselben Täter zurückgekehrt – und hatten diesmal Erfolg: Wie ein Polizeisprecher mitteilte, drangen die Täter zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in insgesamt vier Baucontainer ein. Dazu öffneten sie gewaltsam die Vorhängeschlösser.

Diebe stehlen Werkzeuge

Abgesehen hatten sie es offenbar auf teure Elektrowerkzeuge. Die Polizei hatte am Dienstag jedoch noch keine Angaben vorliegen, was genau gestohlen wurde und welchen Wert die Beute hat. Deswegen lässt sich auch noch nicht sagen, wie groß das Fahrzeug zum Abtransport gewesen sein muss, das die Täter irgendwo in der Nähe abgestellt hatten.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte ein Handwerker gegen 20.20 Uhr auf der Schulcampus-Baustelle eine Person beobachtet, die sich an einem der Container zu schaffen gemacht hatte. Er entdeckte Aufbruchspuren und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung war jedoch ergebnislos gewesen.

Schulcampus-Bau kostet 25 Millionen Euro

Die Firma Züblin AG errichtet als Generalunternehmer für die Gemeinde Isernhagen am Helleweg einen riesigen Neubau, den künftig das Gymnasium und die IGS gemeinsam nutzen werden. Die Gemeinde investiert mehr als 25 Millionen Euro, um das Schulzentrum zum Schulcampus auszubauen. Errichtet werden eine neue Vierfeldhalle samt 50-Meter-Laufbahn und großer Tribüne, eine Mensa, Klassen- und Fachräume sowie ein neuer Jugendtreff für Altwarmbüchen.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, sollte sich bei der Polizei unter Telefon (05139) 9910 melden.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter