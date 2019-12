Altwarmbüchen

Isernhagens riesige Schulcampus-Baustelle am Helleweg in Altwarmbüchen zieht nicht nur neugierige Blicke auf sich, sondern auch Diebe an: Ein Handwerker hat am Mittwoch gegen 20.20 Uhr dort einen Unbekannten wahrgenommen, der sich verdächtig an einem der Baucontainer zu schaffen machte. Unmittelbar danach flüchtet die Person. An dem Baucontainer fanden sich Aufbruchspuren. Der Zeuge alarmierte die Polizei, Streifenwagen fahndeten nach dem Verdächtigen – allerdings ohne Erfolg. Aufgrund der Entfernung und der Dunkelheit konnte der Zeuge die flüchtende Person nicht beschreiben.

Von Frank Walter