Altwarmbüchen

Erneut haben Werkzeugdiebe in Isernhagen zugeschlagen: Sie brachen am Mittwoch zwischen 13.30 und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz von Möbel Höffner in Altwarmbüchen einen Transporter auf. Dazu drückten sie an dem Renault Trafic die Scheibe der rechten Schiebetür ins Fahrzeuginnere.

Polizei schätzt Schaden auf 3700 Euro

Gestohlen wurden etliche Werkzeuge, unter anderem ein Akku-Bohrhammer, eine Schlagbohrmaschine, ein VDE-Messgerät und eine Vibrationssäge. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 3700 Euro. Sie bittet Zeugen, sich im Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter