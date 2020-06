Altwarmbüchen

Die Tage der Christophorus-Kirche in Altwarmbüchen sind gezählt – nun feiert die Gemeinde ihre Abriss-Andacht. Dabei kann sich jeder bei einem Rundgang vom Gebäude verabschieden, das weitgehend durch einen Neubau ersetzt wird.

Musiker gestalten „Abriss-Andacht“ mit

Eigentlich habe man ja ein richtiges Fest mit Andacht, Essen, Trinken und vielen Gesprächen geplant gehabt, sagt Pastor Sebastian Müller. Doch aus Sorge vor dem Coronavirus gestaltet die evangelische Kirchengemeinde ihre Abriss-Andacht am Sonnabend, 27. Juni, ab 17.30 Uhr, nun doch lieber etwas kleiner. Die Gemeinde trifft sich dazu auf Abstand und unter freiem Himmel. Pastor Müller wird in seiner Andacht auch auf die Abriss- und Neubaupläne eingehen. Posaunenchor, Flötenchor und Chorsänger sollen für einen würdigen Rahmen sorgen. Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist nicht nötig.

Der erste coronabedingte Freiluftgottesdienst der Christophorus-Gemeinde war gut besucht. So soll es auch bei der Abriss-Andacht sein. Quelle: Lisa Otto (Archiv)

Anschließend kann jeder bei einem Rundgang durchs Gebäude von „seiner“ Christophorus-Kirche Abschied nehmen. Dieses Angebot werden sicherlich gerade diejenigen wahrnehmen, die dort geheiratet haben oder deren Kinder in Christophorus getauft oder konfirmiert wurden. Beim Rundgang ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zudem müssen die Besucher ausreichend Abstand zueinander einhalten.

Das Gemeindezentrum leert sich rapide

Das Gebäude selbst bietet mittlerweile reichlich Platz für die Besucher, denn ein Teil des Mobiliars ist schon anderweitig untergekommen. Bei einer ersten Entrümpelungsaktion Mitte März hatten Gemeindemitglieder einen großen Container gefüllt. Bei einer weiteren Aktion vor wenigen Tagen hatten wiederum 15 ehrenamtliche Helfer, darunter vier Pfadfinder, kräftig mit angefasst – diesmal viel behutsamer. Schließlich galt es doch, Tische und Stühle einzulagern, bis sie in den Neubau zurückkehren können. Beim Transport in die preisgünstig angemietete Scheune an der Hannoverschen Straße half Landwirt Hanno Bähre-Voltmer mit seinem Traktoranhänger.

Rund 15 Frauen und Männer hatten Mitte März beim ersten Entrümpeln des Christophorus-Gemeindehauses mit angepackt. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Fünf Bäume auf dem Kirchengrundstück sind mittlerweile auch schon gefällt. „In zwei Wochen machen wir dann nochmal einen Mülltag. Da kommt dann der Rest raus“, kündigt Müller an. Allzu viel Zeit bleibt auch nicht mehr, denn Mitte August sollen die Abrissarbeiten beginnen. Große Teile des verwinkelten und in die Jahre gekommenen Sechziger- und Siebzigerjahre-Baus müssen dann für den geplanten Neubau weichen, der im Spätsommer 2021 bezugsfertig sein soll.

Gemeindebüro zieht in den Kita-Trakt um

Erhalten bleibt der Kirchraum, den die Gemeinde auch in den nächsten Monaten nutzen möchte. Für zwei Gottesdienste am Sonntag, 12. Juli, sowie die regionalen Sommer-Kirche-Gottesdienste am Sonntag, 2. und 23. August, hofft die Gemeinde jedoch auf gutes Wetter, sodass sie draußen gefeiert werden können.

Ebenfalls stehen bleibt der Gebäudeteil, in dem aktuell noch eine Kita-Gruppe untergebracht ist – und das ist auch gut so: Dort soll vorübergehend das Gemeindebüro einziehen, ergänzt um einen Toilettencontainer. Provisorische Lösungen braucht es auch für die Wasser- und Stromversorgung sowie die Heizungsanlage. Der Gebäudeteil, über den die Versorgung bislang läuft, wird ebenfalls abgerissen.

Katholiken revanchieren sich für die Gastfreundschaft

Die meisten Gruppen der evangelischen Gemeinde sollen für den Übergang in der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche unterkommen. Gelebte Ökumene, die in Altwarmbüchen schon Tradition hat: Als die Katholiken vor dem Bezug ihres Neubaus ohne eigenes Domizil dastanden, hatte die Christophorus-Gemeinde ihnen Unterschlupf gewährt. Die Pfadfinder und auch die Ausgabestelle der Tafel sollen in die Begegnungsstätte An der Riehe ausweichen, bis der Christophorus-Neubau bezogen werden kann.

Wie dringend das neue Gemeindezentrum nötig ist, das hatten Pastor Müller und vor allem Gemeindesekretärin Silke Reißmann kürzlich erst wieder erleben müssen: Bei starkem Regen war Wasser durch das undichte Dach wieder einmal ins Gemeindebüro gelaufen. „Eine Woche lang war danach die Telefonanlage defekt“, sagt der Pastor – und freut sich schon auf den Neubau.

Von Frank Walter