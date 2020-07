Unter Männern: Gerade hat Valerie Gieseke ihre Ausbildung zur Zimmerin in einem Dachbaubetrieb in Isernhagen-Altwarmbüchen erfolgreich abgeschlossen. Ihr nächstes Ziel: die Meisterschule. Dabei wollte die 22-Jährige nie Handwerkerin werden – obwohl der Beruf in der Familie liegt.