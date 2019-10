Alkoholfahrt einer Autofahrerin endet im Gleisbett der Stadtbahn

Altwarmbüchen

Die Autofahrt einer Frau endete am frühen Dienstagabend im Gleisbett der Stadtbahn in Altwarmbüchen. Die Frau wollte aus der Krendelstraße kommend nach links in die Hannoversche Straße abbiegen. Dabei verfehlte sie jedoch die Fahrbahn und landete auf den Bahngleisen. Den hinzugerufenen Polizisten fiel die Alkoholfahne der Autofahrerin auf. Ein Alkoholtest ergab 1,09 Promille.

Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein der Frau sichergestellt. Ihr Wagen wurde bei dem Unfall kaum beschädigt. Andere Verkehrsteilnehmer hatten den Skoda aus dem Gleisbett geschleppt. Die Fahrerin selbst gab gegenüber den Beamten an, dass sie unmittelbar vor dem Unfall von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet worden sei. Zu diesem Auto liegen der Polizei keine weiteren Informationen vor.

Von Thomas Oberdorfer