Altwarmbüchen

„Ja, genauso muss es sein. So hab ich mir das vorgestellt.“ Die Diseuse und Schauspielerin Alix Dudel, deren Markenzeichen ihre tiefe und klangvolle Stimme ist, hat sich und ihre Sprech- und Gestaltungskunst in den Dienst einer zeitlosen, volksnahen und empfindsamen Dichterin gestellt: Mascha Kaléko. „Sozusagen grundlos vergnügt – Lieder und Lyrik von Mascha Kaléko“ hat Dudel ihren Auftritt am Donnerstag, 12. Dezember, im KulturKaffee Rautenkranz betitelt.

Alix Dudel : Hommage an Mascha Kaléko

Als Kind jüdischer Eltern wurde Kaléko 1907 in Galizien geboren. Im Alter von sieben Jahren emigrierte die Familie nach Deutschland, von 1918 bis 1938 lebte Kaléko in Berlin. Dort entstanden viele ihrer wunderbar heiter-melancholischen Gedichte, dort lebte und erlebte sie ihre erste und ihre zweite große Liebe. Die Auswanderung nach Amerika und die damit verbundenen Schwierigkeiten schwingen immer wieder zwischen und in ihren Zeilen durch. Doch ihre faszinierende Fähigkeit, zu beobachten und einfache Worte für kompliziert erscheinende Zusammenhänge zu finden, blieb bis zu ihrem Tod 1975 ungebrochen.

„Die Wandelbarkeit von Alix Dudels warmer Stimme lässt jeden der fast 40 ausgewählten Texte im genau richtigen Ton erklingen, ihre Liebe, Zärtlichkeit, Ungeduld, Selbstbesinnung und ihre Heiterkeit spüren. Man möchte diese großartige Frau und Dichterin selber gekannt, mit ihr gesprochen, ihre Texte aus ihrem Mund gehört haben. So bleibt ihr Vermächtnis, im vorliegenden Fall kongenial aufbereitet“, urteilte das Kulturmagazin „Musenblätter“ über Alix Dudel.

Gitarrenklänge komplettieren das Konzerterlebnis

Gitarrist Sebastian Albert, der Dudel beim Auftritt in der Reihe NachtKaffee begleitet, intoniert die Vertonungen und Miniaturen von Herbert Baumann einfühlsam und zart, lobt Gastgeber Stefan Rautenkranz. „Seine Improvisationen geben viel Raum und machen fühlbar, was in den Worten schwingt.“

Bei den Konzerten in Hannover, Hamburg, Stuttgart und Berlin wurden immer wieder die besondere Atmosphäre, das Zusammenspiel der Protagonisten, ihre Präsenz und Fähigkeit, Ohren und Seele zu öffnen, hervorgehoben. Die zum Programm erschienene CD „Sozusagen grundlos vergnügt“ wurde in der Presse mehrfach positiv rezensiert. In verschiedenen Rundfunksendungen wurden CD und Programm ausführlich vorgestellt.

Das Konzert an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Anmeldungen und Reservierungen sind unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter