Kirchhorst

Bei den Anwohnern der Straße Großhorst in Kirchhorst ist der Zorn groß. Mehr und mehr Lastwagenfahrer stellen ihre Fahrzeuge und großen Anhänger am Straßenrand ab. Dadurch versperren sie den einzigen, provisorisch mit Schotter errichteten Fußweg. Die Folge: Die Fußgänger müssen auf die Straße ausweichen – und das ist bei der Enge der Fahrbahn gefährlich, schildern sie die Situation. Die Gemeinde sieht indes keinen Handlungsbedarf, schließlich sei das Parken in dem Bereich nicht verboten. Nun befasst sich der Ortsrat am Dienstag, 17. November, mit dem Thema – zum wiederholten Mal.

Anwohner der Straße Großhorst gehen auf die Barrikaden

Es ist nicht das erste Mal, dass die Anwohner der Straße Großhorst auf die Barrikaden gehen. Bereits vor drei Jahren kritisierten sie die starke Belastung der Straße durch die großen Lastwagen sowie die tiefen Löcher im Belag. Zudem hatten die Dorfbewohner beanstandet, dass einige Brummifahrer dort übernachten würden und dabei Müll sowie Notdurft hinterließen.

Anwohner stellen ihre Anhänger an der Straße Großhorst auf, damit kein Fahrer seinen Lastwagen dort abstellen kann. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Damit nicht noch mehr Lastwagen an der Straße parken, haben nun einige Anwohner ihre kleinen privaten Anhänger demonstrativ am Rand abgestellt. „Das ortsansässige Transportunternehmen macht, was es will“, sagt Anwohner Jörk Heichert wütend. Das sei dickfellig. Andere Anwohner fragen sich, was das für eine Nachbarschaft sei. „Jedenfalls keine gute, wenn die direkten Nachbarn und ihre Meinung keine Rolle spielen“, sagt auch Heicherts Lebenspartnerin Heike Raaben verärgert.

Ein abgestellter Lastwagen blockiert den einzigen Pfad für Fußgänger. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Auflieger versperrt die Sicht

Landwirt Klaus Gosch ist ebenfalls erbost. Direkt vor seinem Hof an der Straße Großhorst steht seit einigen Tagen ein sogenannter Auflieger. Der mehr als zehn Meter lange Anhänger versperre seinen Kunden beim Abbiegen auf die Straße die Sicht. Und: Insbesondere für ältere Menschen und Kinder, die zu Fuß unterwegs seien, sei die Situation heikel, beschwert sich der 61-Jährige. Er hat den Fahrer freundlich angesprochen, ob er sich nicht woanders hinstellen könne. „Der Fahrer ist dann einfach nur frech geworden“, berichtet der Landwirt missmutig.

Nicht mal mit seinem Trecker komme Gosch auf der Straße nun noch durch, sagt er. Daraufhin hat der Landwirt bei der Gemeinde angerufen. So wie auch andere Nachbarn, die zudem noch die Polizei und Kirchhorsts Ortsbürgermeister Herbert Löffler verständigten. Ein Mitarbeiter der Verwaltung habe sich die Situation am gleichen Tag angeschaut, erzählt Gosch. Aber: Vor Ort sei kein verkehrswidriges Parken gesehen worden. „Der Verursacher sagte im Gespräch jedoch zu, die Situation verbessern zu wollen“, heißt es aus dem Rathaus.

Bernd Bode ärgert sich über die abgestellten Lastwagen an den Straßen Großhorst und Kollberg. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Straße Kollberg ist ebenfalls zugeparkt

Und nicht nur die Straße Großhorst ist für die Anwohner ein Ärgernis. Sie monieren auch die zugestellten Straßenränder gleich nebenan an der Straße Kollberg. Die Transportfirma habe eine eigene Fläche an der Straße Großhorst, die sie zum Abstellen der Lastwagen und Anhänger nutzen könnte, sagt Anwohner Bernd Bode, der über das Benehmen des Unternehmens aus der Nachbarschaft schimpft. Das Problem, was er zudem sehe, sei die Sogwirkung: Wenn ein Lkw dort parke, würden andere Fahrer ihren Brummi ebenfalls dort abstellen.

Die Anwohner fürchten obendrein um ihre Sicherheit. So wie Peter Pitwell. „Es ist nicht möglich, hier sicher mit dem Fahrrad zu fahren. Die abgestellten Lastwagen sorgen dafür, dass die Straße zu eng ist und ich mich nicht mehr traue, hier bei Gegenverkehr durchzufahren“, schildert er die Situation. „Das ist einfach gefährlich.“ Seiner Ansicht nach wäre das Geschrei groß, wenn es das erste Mal krachten würde. „Dazu soll es aber gar nicht erst kommen“, sagt Pitwell. Genug brenzliche Situationen habe er bereits von seiner Terrasse aus beobachtet.

Die Straße Großhorst ist Thema im Ortsrat Kirchhorst

Über die Parksituation in Kirchhorst will auch der Ortsrat in seiner Sitzung am Dienstag, 17. November, beraten. Das Gremium befasst sich zudem mit den Themen Schulwegsicherung, Schrottimmobilie, Tempobegrenzung am Krümpelweg, Seitenränder an der Moorstraße und dem Haushaltsplan. Zu Beginn der Sitzung ab 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte Alte Schule am Schulweg 3 haben Anwohner die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier