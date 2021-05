Die Bürgerbeteiligungsrunde für das ISEK 2030 hat in den vergangenen Tagen für Irritationen und Anwohnerprotest gesorgt: Plant die Gemeinde Isernhagen etwa, die Krendelstraße in Altwarmbüchen in ein Gewerbegebiet umzuwandeln? Absolut nicht, heißt es aus dem Rathaus.