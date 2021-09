Isernhagen

Wo in Isernhagen braucht es weitere Mülleimer und Hundekottütenspender? Mit dieser Frage befassen sich aktuell die Ortsräte in der Gemeinde. Denn immer wieder gibt es Kritik aus der Bevölkerung, weil auf beliebten Gassistrecken in den Dörfern Hundekot auf den Wegen liegt.

Ortsräte wollen Tütenspender an einigen Standorten testen

Nachdem es in Altwarmbüchen entlang des Riehegrabens Ärger wegen der unappetitlichen Hinterlassenschaften gegeben hatte und Bürger auch in Neuwarmbüchen und Kirchhorst Abhilfe gefordert hatten, entschloss sich der Bau- und Umweltausschuss dazu, jeden Ortsrat der Gemeinde drei bis vier Stellen benennen zu lassen, die sich für das Aufstellen von Mülleimern und Tütenspendern eignen. Der Ortsrat Kirchhorst lehnte das ab, in Altwarmbüchen gibt es bereits mehrere Tütenspender. Die F.B.er und Neuwarmbüchener würden hingegen gern testweise drei Standorte damit bestücken, und der Ortsrat K.B. hatte bereits im vergangenen Jahr Standorte benannt. Damals war der Vorstoß jedoch noch abgelehnt worden.

Wenn es nach einer Bürgerin aus H.B. geht, sollten so schnell wie möglich Tütenspender und Mülleimer aufgestellt werden. „Im Neubaugebiet gibt es gefühlt in jedem zweiten Haus Hunde. Es ist unschön, dass an manchen Stellen der Kot überall rumliegt.“ Andere hätten zwar Tüten dabei und würden die Hinterlassenschaften auch aufnehmen – manche Kotbeutel würden aber an der Kita in Gärten oder Hecken entsorgt. „Seinen Kindern beizubringen, dass sie ihren Müll auf dem Spielplatz im Papierkorb entsorgen sollen, wenn darin die stinkenden Beutel liegen, ist auch blöd“, meint die Frau.

Müller: „Vielen ist es einfach egal“

Dass es auch ein Hundekotproblem in H.B. gibt, darin waren sich die Politiker im Ortsrat einig. Insbesondere die Wege in Richtung Feldmark seien betroffen, sagte Ortsbürgermeister Simon Müller (CDU). „Den Stichweg am Haselhöfer Ring kann man kaum nutzen, ohne dort in einen Hundehaufen zu treten“, ergänzte Ortsratsmitglied Claus Hogrefe (FDP). Ob Hundetütenspender da Abhilfe schaffen könnten, bleibt abzuwarten. „Ich befürchte, dass es vielen einfach egal ist, was sie tun. Und dass auch zusätzliche Beutel und Mülleimer daran nichts ändern werden“, sagte Müller.

Testlauf am Haselhöfer Ring

Phillipp Schütz (CDU) plädierte dafür, es angesichts der Kosten – die Verwaltung kalkuliert pro Tütenspender mit 325 Euro, hinzu kommen Personalkosten für das Bestücken und Leeren – erst mal mit einer Säule zu versuchen. „Wenn es nichts bringt, kann man sie ja wieder abbauen.“ Die Ortspolitiker waren sich einig, dass am Stichweg am Haselhöfer Ring ein geeigneter Platz wäre. Es lohne aber auch, einfach weitere Mülleimer aufzustellen.

Von Sandra Köhler