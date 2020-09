Altwarmbüchen

In Corona-Zeiten spielt frische Luft für Kinder eine wichtigere Rolle denn je. Was könnte da mehr Spaß machen als ein Ausflug in den Wald? Die Kinder der AWO-Kita am Helleweg in Altwarmbüchen hatte dazu nun gleich mehrere Gelegenheiten. Die Kita nutzte jetzt die Spätsommertage, um den Wald bei einer Projektwoche mit allen Sinnen zu erfahren.

Jeden Morgen geht es auf den Abenteuerspielplatz der Natur

Buddelhose an und Rucksack auf: Jeden Morgen ging es in der Waldwoche für die Kinder mit dem besten Freund an der Hand in die Natur nahe des Basselthofes. An Schafen, Sträuchern und Kieselsteinen vorbei galt es Eichen, Birken, Buchen und Hagebutten zu erkennen und die Pferde auf der Weide zu zählen. Im Wald angekommen, wurde dieser mit einem Lied von den Kindern begrüßt – und ein Picknick eingelegt.

Eine Woche lang wurde der Wald dabei zum großen Abenteuerspielplatz: Ameisen und Kellerasseln, die sich unter Baumrinden verstecken, wurden ausgiebig beobachtet. Umgestürzte Bäume wurden zu Balancierstrecken, Bäume mit dicken Ästen zu Schaukeln umfunktioniert. In den vielen Erdlöchern konnte gebuddelt und hinein gesprungen werden. Natürlich durfte das Spielen mit Stöckern nicht fehlen. Diese wurden unter anderem dazu genutzt, um sich einen Weg durch den „Dschungel“, der aus großen Farnen bestand, zu bahnen.

Fortsetzung im Frühjahr

Im Frühjahr will die AWO-Kita die Waldwoche wiederholen – bis dahin muss nun kräftig gebastelt werden. Die Kinder haben schließlich zig Eicheln und Steine als Erinnerungsstücke dafür mitgebracht.

Von Carina Bahl