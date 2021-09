Altwarmbüchen

In den Sommerferien ist auch der Hort-Alltag ein anderer als zu Schulzeiten. Statt nur nach Schulschluss dort seine Zeit zu verbringen, können die Kinder Sommer für Sommer im Hort ganztags ein schönes Ferienprogramm verleben. Ob Ausflüge, Experimente oder basteln – Langeweile kommt so schnell nicht auf.

Auch die Ferienkinder vom AWO-Hort an der Grundschule Altwarmbüchen waren an den letzten Ferientagen kreativ und bastelten aus Kork kleine Boote. Und wenn man schon nur wenige Hundert Meter vom Altwarmbüchener See entfernt ist, war der Ausflug für den letzten Ferientag schnell klar: Gemeinsam ging es an den Badestrand, um die Werke auf ihre Seetauglichkeit zu testen – mit Erfolg.

Von Carina Bahl