Mit „Dumpfbacke“ und „Tanz“ eroberte der Deutsch-Rocker Stoppok in den Neunzigerjahren das Publikum. Noch heute ist der mittlerweile 63-Jährige auf hohem Niveau unterwegs und analysiert musikalisch und textlich die Absonderlichkeiten des Alltags. Am Sonnabend, 22. Juni, gastiert er in der Blues Garage.