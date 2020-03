20 Pappeln im Landschaftsschutzgebiet Fuhrbleek gefällt – ohne Erlaubnis

Isernhagen N.B./Isernhagen-Süd

Günter Leydecker, Ortsbürgermeister von Isernhagen N.B., staunte, als er am 25. Februar aus seinem Küchenfenster in Richtung Flachsgraben blickte: „Ich schaue raus, und da sehe ich in der Ferne plötzlich einen Mann mit einer Kettensäge in der Hand.“ Dieser war gerade dabei, eine Baumreihe mit rund 20 Pappeln zu fällen – allerdings ohne notwendige Genehmigung.

Untere Naturschutzbehörde muss Baumfällarbeiten zustimmen

„Diese Baumfällarbeiten waren nicht mit uns abgesprochen“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Das Flurstück im Landschaftsschutzgebiet Fuhrbleek gehört zwar räumlich zur Landeshauptstadt Hannover, fällt jedoch in den Zuständigkeitsbereich der Region Hannover. Diese verweist auf die Vorgaben in der betreffenden Landschaftsschutzgebietsverordnung. Dort heißt es unter Paragraf 3, Absatz 4: „Bäume, Sträucher und Hecken dürfen nicht beseitigt oder verändert werden.“

20 Pappeln aus dieser Baumreihe zwischen Isernhagen N.B. und Isernhagen-Süd wurden abgesägt. Quelle: Screenshot Google Maps

Um Bäume in Landschaftsschutzgebieten fällen zu dürfen, braucht es eigentlich die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde. Diese sei für Fuhrbleek allerdings nicht erteilt worden, so Abelmann. Wer die Arbeiten in Auftrag gegeben hat und wer Eigentümer des Flurstücks ist, will die Region im weiteren Vorgehen ermitteln.

Region könnte Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten

Noch während der Baumfällungen hatte Leydecker die Region Hannover über die Arbeiten im Fuhrbleek informiert. Einige Tage später war schließlich ein Außendienstmitarbeiter des Fachbereichs Umwelt ins Landschaftsschutzgebiet gekommen. Da waren die Fällarbeiten jedoch schon beendet. Der Mitarbeiter konnte lediglich die Anzahl der gefällten Bäume und ihren Stammumfang notieren.

Sobald der Eigentümer ausfindig gemacht und angehört wurde, könnte die Region ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Dann könnte dem Auftraggeber ein hohes Bußgeld drohen. „Beim illegalen Fällen mehrerer Bäume beträgt das Bußgeld zwischen 1250 und 50.000 Euro“, erklärt Abelmann. In einem möglichen Verfahren müsste auch darüber diskutiert werden, inwiefern Ersatzpflanzungen als Ausgleich für die Fällungen vorgenommen werden müssen.

Von Laura Beigel