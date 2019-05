Kirchhorst

Mit 15 Jahren betrunken auf dem Fahrrad von der Polizei erwischt zu werden, das kann weitreichende Konsequenzen haben. Ein Zeuge fand einen 15-Jährigen am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr in einem Graben an der Stelle Straße in Kirchhorst – der Mann war auf den Jugendlichen nur aufmerksam geworden, weil dessen Fahrrad sichtbar auf dem Grünstreifen lag. Der Jugendliche war wohl mit dem Rad gestürzt und dann selbst im Graben gelandet, hatte sich dabei aber nicht verletzt. Der Zeuge rief die Polizei.

Jugendlicher pustet 1,0 Promille

Die Beamten baten den Jugendlichen vor Ort zum Atemalkoholtest – der prompt 1,0 Promille ergab. Der Jugendliche musste zur Blutentnahme mit aus Revier. „Wir ermitteln nun, woher der Jugendliche den Alkohol hatte“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Den Führerschein kann man einem 15-Jährigen zwar nicht entziehen, dennoch könnte es sein, dass auch in diesem Bereich Konsequenzen drohen. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. Denn: Die Marke von 1,6 Promille auf dem Fahrrad gilt nur, wenn man keine auffällige Fahrweise an den Tag legt. „Wenn man aber im Graben landet, ist das wohl auffällig“, sagte der Polizeisprecher weiter. Es könnte also sein, dass der Jugendliche auch seine Führerscheinprüfung später oder nur mit Auflagen ablegen könne.

Von Carina Bahl