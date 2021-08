Isernhagen

Eine Fortbildung für Inhaber der Jugendleitercard (Juleica) bietet die Jugendpflege der Gemeinde Isernhagen an. Beim Workshop am Sonntag, 5. September, geht es speziell um das Thema Gruppenklima. Besprochen wird zum Beispiel, wie sich Ausgrenzung und Mobbing erkennen lassen, wie Jugendleiter damit umgehen sollten und was sie tun können, um dies zu verhindern. Auch eigene Grenzen im Umgang mit anderen und deren Einfluss auf die Arbeit als Jugendleiter sollen thematisiert werden.

Für die Fortbildung, die von 9.30 bis 17 Uhr im Jugendtreff Isernhagen N.B., Am Ortfelde 74c, stattfindet, können Teilnehmer den Ausrichtern auch persönliche Wünsche, Ideen und Problemstellungen mitteilen. Eine Anmeldung ist im Internet auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen möglich. Weitere Auskünfte erteilt die Jugendpflege unter Telefon (05 11) 61 53 40 30.

Eine mehrtägige Juleica-Ausbildung startet übrigens im November. Interessenten können sich dafür bereits im Vorfeld bei der Jugendpflege melden.

Von Sandra Köhler